Edis Agovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edis Agovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edis Agovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edis Agovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edis Agovic 12 Temmuz 1993 tarihinde Düdelingen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edis Agovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edis Agovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Edis Agovic'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edis Agovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edis Agovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edis Agovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edis Agovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Jeunesse Esch

1 Ocak 2013 yılında Kayl-Tétange

30 Haziran 2013 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2013 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2018 yılında F91 Dudelange

Edis Agovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edis Agovic şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Edis Agovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeunesse Esch (-7/2011)

Lüksemburg U21 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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