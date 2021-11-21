Edis balmumuyla buluştu! Ortaya samimi görüntüler çıktı! "Kim bu yakışıklı?"

8 ayda tamamlanan Edis’in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul’daki yerini aldı. Yapım aşamasında Edis’in 300’ün üzerinde fotoğrafı çekildi ve 250’ye yakın ölçüsü dikkate alındı. Edis'in heykelinin sadece gözlerinin yapımı 15 saat sürdü.

Ayrıca yapımın gerçekleştiği Londra’daki stüdyoda figürünü ziyaret eden Edis’in, alınan ölçü ve referanslara ek olarak göz rengi, diş kalıbı ve saç telleri gibi detayları da tekrar kontrol edilmişti. Edis’in figürü için hazırlanan kilden taslak tamamlanmış ve balmumu aşamasına geçilmişti. Edis’in figürü için ünlü yıldızın kendi kıyafetleri kullanıldı. Ünlü şarkıcının gömleği de figürle birlikte yerini aldı.

"BENMİŞİM"

Heykel Edis, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Popçu da heykelini çok sevdi. Heykelini ziyarette bulunan Edis o anları sosyal medya hesabından "Kim bu yakışıklı? Aa benmişim" notuyla paylaştı.