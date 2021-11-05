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Edis bu sefer kalçasıyla gündemde! Görenler gözlerine inanamadı!

Zeynep Bastık ile sarmaş dolaş ettikleri dansla günlerce konuşulan isim Edis, bu kez konserinde kalçasıyla dikkat çekti.

Edis bu sefer kalçasıyla gündemde! Görenler gözlerine inanamadı!

Geçtiğimiz haftalarda Zeynep Bastık ile yaptığı dansla günlerce konuşulan ve tepki toplayan Edis, son konseriyle yine gündeme geldi.

Kıvrak danslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarak şarkıcının kalçasına bir işlem yaptırdığı iddia edildi. Görüntüleriyle sosyal medyada en çok konuşulan isim olan Edis'in  popo kaldırma etkisi olan iç çamaşırı giydiği de söylentiler arasında yerini aldı.

Edis bu sefer kalçasıyla gündemde! Görenler gözlerine inanamadı!

Edis ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İşte Edis'in kalçası için yapılan bazı yorumlar...

Edis bu sefer kalçasıyla gündemde! Görenler gözlerine inanamadı!

Edis bu sefer kalçasıyla gündemde! Görenler gözlerine inanamadı!

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