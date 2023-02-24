Edis Buturovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edis Buturovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edis Buturovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edis Buturovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edis Buturovic 2 Mart 2003 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Edis Buturović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edis Buturovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edis Buturovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edis Buturovic'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edis Buturovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edis Buturovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edis Buturovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edis Buturovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında V. Mostar U19

9 Temmuz 2021 yılında Sloboda T U19

27 Temmuz 2022 yılında Radnik Hadzici

Edis Buturovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edis Buturovic şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Edis Buturovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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