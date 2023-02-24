Edis Sehovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edis Sehovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edis Sehovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edis Sehovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edis Sehovic 10 Mart 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Edis Šehović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edis Sehovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondial yapmaktadır. Edis Sehovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edis Sehovic'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edis Sehovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edis Sehovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edis Sehovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edis Sehovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2018 yılında Olimpik U17

1 Temmuz 2019 yılında FK Olimpik U19

2 Ağustos 2021 yılında FK Gorazde

1 Temmuz 2022 yılında FK Buducnost

20 Ocak 2023 yılında Po­dri­nje

Edis Sehovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edis Sehovic şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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