Edis Smajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edis Smajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edis Smajic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edis Smajic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edis Smajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edis Smajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edis Smajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edis Smajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edis Smajic 10 Eylül 1999 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Edis Smajić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edis Smajic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Edis Smajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Edis Smajic'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edis Smajicboyu ve yaşı kaç

Edis Smajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edis Smajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Edis Smajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edis Smajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sloboda T U17

1 Temmuz 2016 yılında Sloboda Tuzla

21 Ağu 2020 yılında Simm-Bau

27 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

10 Ağu 2021 yılında Br. Gracanica

7 Şubat 2022 yılında Cibalia

10 Şubat 2023 yılında TOSK Tesanj

Edis Smajic kimdir

Edis Smajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edis Smajic şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Edis Smajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U17 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U15 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

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Edis Smajic nereli

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