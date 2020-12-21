Facebook, Instagram, Twitter'dan sonra ünlüler camiasında TikTok çılgınlığı başladı. Bu çılgınlığın son kurbanı ise Edis oldu. Edis ve yakın arkadaşı Aybüke Albere, takipçileriyle eğlencelerini paylaştı.

İki yakın arkadaş paylaştıkları TikTok videosunda birbirlerinin kalçalarını şaplakladı.

Bu İlginç bir o kadar da eğlenceli videoya sosyal medyadan binlerce yorum geldi.

İkilinin TikTok paylaşımlarında Edis'in aldığı fazla kilolarda dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada ti'ye alınan bu paylaşımın ardından Instagram üzerinden 'Mücbir Sebepler'in' canlı yayın programına katılan Aybüke, Edis ile koronavirüse yakalandıklarını ve videoyu can sıkıntısından çektiklerini dile getirdi.