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  3. Edis ve Aybüke'den kalçaya şaplak atmalı ilginç TikTok paylaşımı

Edis ve Aybüke'den kalçaya şaplak atmalı ilginç TikTok paylaşımı

Şarkıcı Edis ve Aybüke'nin birbirlerinin kalçalarına şaplak attıkları TikTok paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İkilinin bu paylaşımına ilginç yorumlar geldi.

Facebook, Instagram, Twitter'dan sonra ünlüler camiasında TikTok çılgınlığı başladı. Bu çılgınlığın son kurbanı ise Edis oldu. Edis ve yakın arkadaşı Aybüke Albere, takipçileriyle eğlencelerini paylaştı.

İki yakın arkadaş paylaştıkları TikTok videosunda birbirlerinin kalçalarını şaplakladı.

Edis ve Aybüke'den kalçaya şaplak atmalı ilginç TikTok paylaşımı

Bu İlginç bir o kadar da eğlenceli videoya sosyal medyadan binlerce yorum geldi.

Edis ve Aybüke'den kalçaya şaplak atmalı ilginç TikTok paylaşımı

İkilinin TikTok paylaşımlarında Edis'in aldığı fazla kilolarda dikkatlerden kaçmadı.

Edis ve Aybüke'den kalçaya şaplak atmalı ilginç TikTok paylaşımı

Sosyal medyada ti'ye alınan bu paylaşımın ardından Instagram üzerinden 'Mücbir Sebepler'in' canlı yayın programına katılan Aybüke, Edis ile koronavirüse yakalandıklarını ve videoyu can sıkıntısından çektiklerini dile getirdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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