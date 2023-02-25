Edison Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edison Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edison Caicedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edison Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edison Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Caicedo 13 Mart 1990 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Edison Armando Caicedo Castro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Caicedo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Edison Caicedo'nin SD Aucas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edison Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Edison Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2007 yılında CD Macará

31 Aralık 2007 yılında Estudiantes U20

2 Ocak 2008 yılında CD Macará

31 Aralık 2009 yılında Estudiantes U20

27 Nisan 2010 yılında Cuniburo FC

15 Şubat 2011 yılında Rocafuerte FC

27 Mart 2013 yılında CSCD Grecia

18 Şubat 2014 yılında CD River Plate

14 Ocak 2019 yılında Delfín SC

7 Ocak 2020 yılında Orense

12 Ocak 2022 yılında SD Aucas

Edison Caicedo kimdir

Edison Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Caicedo şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selección de Esmeraldas (8/05-12/05, 7/06-12/06), La Tolita (-8/05, 1/06-7/06, 1-3/07)

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Edison Caicedo nereli

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