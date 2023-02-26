Edison Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Hernandez 23 Aralık 1998 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Edison Tito Hernández Montaño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Edison Hernandez'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edison Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edison Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mayıs 2017 yılında Esmeraldas SC

5 Nisan 2018 yılında Deportivo Quito

30 Aralık 2018 yılında Esmeraldas SC

22 Nisan 2019 yılında Anaconda FC

31 Aralık 2019 yılında Esmeraldas SC

1 Ağustos 2020 yılında Cumbayá FC

Edison Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Hernandez şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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