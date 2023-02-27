Edison Kqiku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Kqiku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Kqiku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Kqiku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Kqiku 16 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Kqiku Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.M.B Sportagentur GmbH yapmaktadır. Edison Kqiku, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Edison Kqiku'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edison Kqiku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Kqiku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edison Kqiku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Kqiku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SC Gjilani

Edison Kqiku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Kqiku şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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