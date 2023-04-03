Edison Mazreku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Mazreku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Mazreku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Mazreku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Mazreku 18 Ağustos 1998 tarihinde Bremerhaven şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Mazreku Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Edison Mazreku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edison Mazreku'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edison Mazreku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Mazreku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edison Mazreku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Mazreku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2014 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2015 yılında W. Bremen U19

1 Ocak 2017 yılında W. Bremen III

1 Ocak 2018 yılında Heeslinger SC

1 Temmuz 2020 yılında FC Oberneuland

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2021 yılında FC Malisheva

31 Ocak 2022 yılında FC Oberneuland

21 Temmuz 2022 yılında Ingolstadt II

Edison Mazreku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Mazreku şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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