Edison Ndreca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Ndreca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Ndreca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Ndreca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Ndreca 5 Temmuz 1994 tarihinde Mirditë şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Ndreca Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Edison Ndreca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edison Ndreca'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edison Ndreca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Ndreca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edison Ndreca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Ndreca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KF Laçi

19 Ocak 2016 yılında KS Burreli

15 Eylül 2016 yılında Besëlidhja

1 Temmuz 2018 yılında KF Teuta

7 Ocak 2019 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2019 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2021 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2022 yılında FK Partizani

15 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

Edison Ndreca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Ndreca şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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