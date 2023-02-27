Edison Rexhepi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Rexhepi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Rexhepi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Rexhepi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Rexhepi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Rexhepi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edison Rexhepi'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edison Rexhepi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Rexhepi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edison Rexhepi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Rexhepi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında KF Ferizaj

Edison Rexhepi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Rexhepi şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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