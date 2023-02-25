Edison Shtjefni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Shtjefni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Shtjefni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Shtjefni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Shtjefni 21 Eylül 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Shtjefni Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edison Shtjefni'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edison Shtjefni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Shtjefni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edison Shtjefni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Shtjefni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Besëlidhja U19

1 Temmuz 2021 yılında Besëlidhja

Edison Shtjefni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Shtjefni şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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