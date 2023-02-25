Edison Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Vega 8 Mart 1990 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Edison Fernando Vega Obando şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Vega Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edison Vega, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 23 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Edison Vega'nin SD Aucas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edison Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Edison Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Haziran 2005 yılında Ibarra

2 Şubat 2007 yılında Imbabura SC

27 Ocak 2012 yılında Deportivo Quito

24 Ocak 2015 yılında Barcelona SC

1 Şubat 2016 yılında LDU Quito

23 Mart 2021 yılında SD Aucas

Edison Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Vega şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Edison Vega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 16 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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