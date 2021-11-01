Edis'ten çok konuşulacak Zeynep Bastık açıklaması! Sarmaş dolaş dans etmişlerdi!

Show TV'de yayınlanan Pazar Sürprizi’ne konuk olan şarkıcı Edis, meslektaşı Zeynep Bastık ile sosyal medyanın gündemine oturan dans videosu hakkında konuştu.

“ZEYNEP BENİM KARDEŞİM”

Ünlü popçu, “Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim.” açıklamasında bulundu.

"ÜZÜCÜ BİR HAL ALDI"

Dansın baş başayken değil sahnede kendilerini izleyen 300 kişinin içinde yaptıklarını belirten Edis, "Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı.” dedi.

“AÇIKLANACAK BİR ŞEY YOK”

Edis, son olarak “Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri, gerçek hayattan başka bir şeydir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zeynep Bastık ile Edis'in bir partide sarmaş dolaş dans ettikleri görüntü sosyal medyayı ikiye bölmüş ve görüntüler birçok ünlü isim tarafından da eleştirilmişti.

Konuyla ilgili ne düşündüğü merak edilen isim ise Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış olmuştu. Sosyal medya üzerinden kendisine gelen mesajları yayınlayan Tolga Akış gelen mesajlarla dalga geçerek konu hakkındaki düşüncesini de belli etmişti.