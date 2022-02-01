Editör-Gazete, Dergi Vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Editör-Gazete, Dergi Vb. maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Editör-Gazete, Dergi Vb. pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Editör-Gazete, Dergi Vb. nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Editör-Gazete, Dergi Vb. olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Editör-Gazete, Dergi Vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 Editör-Gazete, Dergi Vb. Maaşları

Editör-Gazete, Dergi Vb. maaşı ortalama olarak aylık 9050_TL'dir. En düşük Editör-Gazete, Dergi Vb. maaşı 7750_TL, En yüksek ise 10350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Editör-Gazete, Dergi Vb. iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2642.07

Meslek Adı :

Editör-Gazete, Dergi Vb.

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Gazeteciler Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ajanslardan, muhabirlerden, internet vb. haber kaynaklarından gelen haberleri değerlendirme, kullanılacak olan haberleri seçme, planlama, sayfaya ait manşeti oluşturma, gazetenin sayfa düzenine karar verip, haber ve resimleri buna göre sayfaya yerleştirme işlemlerini gerçekleştirme ve biriminin diğer hizmet birimleri arasında koordinasyonunu sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Editör ( Gazete ),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yerel ve ulusal gazetelerin haber formatlarını takip etmek,

b) Mesai öncesi diğer birimlerle toplantıya katılmak ve gündem oluşturmak,

c) Gelen haberlerden yayına değer haberleri tespit etmek,

d) Haberlerin yer alacağı sayfaları belirlemek,

e) Haberin yayın şekli ve içeriğini belirlemek,

f) Haberin yeterliliğine karar vermek, gerektiğine ajanstan ek bilgi talep etmek,

g) Her sayfanın ayrı ayrı haber listelerini oluşturmak,

h) Her sayfanın manşet konusu haberini ve uygun manşetini oluşturmak,

i) Diğer birimlerin sayfa rezervasyonuna uygun haber yerleşimi yapmak,

j) Haberin yayın ve yazım ilkelerine uygunluğunu sağlamak,

k) Sayfa yerleşim plan kâğıdı üzerine taslak yerleştirme yapmak,

l) Değişiklikleri izleyerek plan kağıdında haber sayfasına son şeklini vermek,

m) Sayfa yerleşim plan kâğıdını bilgisayar operatörüne vermek,

n) Taslak çıktıyı (Pruf) incelemek, talep edilen düzeltmeleri yapmak,

o) Diğer birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

p) Çalışma alanının genel tertip ve düzenini olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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