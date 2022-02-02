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Editör (Radyo-Televizyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Editör (Radyo-Televizyon) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Editör (Radyo-Televizyon) iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Editör (Radyo-Televizyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Editör (Radyo-Televizyon) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Editör (Radyo-Televizyon) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Editör (Radyo-Televizyon) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Editör (Radyo-Televizyon) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Editör (Radyo-Televizyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 Editör (Radyo-Televizyon) Maaşları

Editör (Radyo-Televizyon) maaşı ortalama olarak aylık 10050_TL'dir. En düşük Editör (Radyo-Televizyon) maaşı 8750_TL, En yüksek ise 11350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Editör (Radyo-Televizyon) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Editör (Radyo-Televizyon) İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2654.18

Meslek Adı :

Editör (Radyo-Televizyon)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplar

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Film, Sahne Vb. Yönetmenleri Ve Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek

Tanımı : Görev ve İşlem Basamakları :

Editör (Radyo-Televizyon) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Editör (Radyo-Televizyon) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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