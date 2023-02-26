Edmilson Dove kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edmilson Dove Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edmilson Dove adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edmilson Dove Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edmilson Dove 18 Temmuz 1994 tarihinde Xai-Xai, Gaza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mozambik uyrukludur.Gerçek adı da Edmilson Gabriel Dove şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edmilson Dove Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Edmilson Dove, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Edmilson Dove'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edmilson Dove Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edmilson Dove isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edmilson Dove Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edmilson Dove futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ferroviário

27 Ocak 2017 yılında Cape Town City

21 Şubat 2022 yılında UD Songo

11 Ağustos 2022 yılında Kaizer Chiefs

Edmilson Dove Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edmilson Dove şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Edmilson Dove Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mozambik takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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