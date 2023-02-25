Edmond Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edmond Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edmond Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edmond Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edmond Hoxha 16 Mayıs 1997 tarihinde Kavajë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edmond Hoxha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 15 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Edmond Hoxha'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edmond Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edmond Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edmond Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edmond Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KS Besa

1 Ağustos 2018 yılında Besëlidhja

15 Ağustos 2021 yılında KS Besa

Edmond Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edmond Hoxha şuan KS Besa takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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