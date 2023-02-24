Edmond Kurti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edmond Kurti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Edmond Kurti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edmond Kurti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.