Edmond Kurti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edmond Kurti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edmond Kurti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edmond Kurti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edmond Kurti 29 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edmond Kurti Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 31 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Edmond Kurti'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edmond Kurti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edmond Kurti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Şubat 2018 yılında Bilinmiyor
31 Temmuz 2018 yılında Otrant-Olympic
Edmond Kurti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edmond Kurti şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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