Edmund Addo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edmund Addo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edmund Addo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edmund Addo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edmund Addo 17 Mayıs 2000 tarihinde Chorkor, Accra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edmund Addo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arthurlegacy Sports M.L. yapmaktadır. Edmund Addo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edmund Addo'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Edmund Addo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/addoskillful21/

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Edmund Addo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edmund Addo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edmund Addo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edmund Addo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2018 yılında FK Senica

11 Temmuz 2021 yılında FC Sheriff

16 Ocak 2023 yılında Spartak

Edmund Addo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edmund Addo şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Edmund Addo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 6 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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