Edmund Arko Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edmund Arko Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edmund Arko Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edmund Arko Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edmund Arko Mensah 9 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edmund Arko Mensah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Edmund Arko Mensah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Edmund Arko Mensah'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Edmund Arko Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edmund Arko Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Edmund Arko Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edmund Arko Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Berekum Chelsea

31 Aralık 2018 yılında Wa All Stars FC

1 Ocak 2020 yılında FC Honka

Edmund Arko Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edmund Arko Mensah şuan FC Honka takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Edmund Arko Mensah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.