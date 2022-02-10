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Edna ne demek, TDK'ya göre Edna kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Edna kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Edna ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Edna nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Edna kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Edna ne demek, TDK'ya göre Edna kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Edna ne demek? Edna TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi edna kelimesi. Peki edna ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre edna nedir, edna kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EDNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Edna kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Edna kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre edna kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok aşağı, en alt düzeyde

EDNA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İlmin âlâsı da olur, ednası da!

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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