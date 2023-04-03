Edoardo Castelluccia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edoardo Castelluccia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Edoardo Castelluccia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edoardo Castelluccia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.