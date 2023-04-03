Edoardo Castelluccia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edoardo Castelluccia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edoardo Castelluccia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Edoardo Castelluccia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Edoardo Castelluccia 17 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Edoardo Castelluccia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edoardo Castelluccia'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Edoardo Castelluccia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Edoardo Castelluccia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18
Edoardo Castelluccia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Edoardo Castelluccia şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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