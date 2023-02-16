Edoardo Sarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edoardo Sarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edoardo Sarri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edoardo Sarri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edoardo Sarri 24 Haziran 1999 tarihinde Prato şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edoardo Sarri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edoardo Sarri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSC Bari futbol takımında oynamaktadır. SSC Bari takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edoardo Sarri'nin SSC Bari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edoardo Sarri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edoardo Sarri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edoardo Sarri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edoardo Sarri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2016 yılında Carpi U19

30 Haziran 2017 yılında Fiorentina U19

21 Temmuz 2017 yılında Correggese

30 Haziran 2018 yılında Fiorentina U19

10 Temmuz 2018 yılında Pontedera

21 Temmuz 2021 yılında Juve Stabia

17 Ocak 2022 yılında Cosenza

30 Haziran 2022 yılında Juve Stabia

27 Ocak 2023 yılında Bari

Edoardo Sarri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edoardo Sarri şuan SSC Bari takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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