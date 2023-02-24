Edon Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edon Hasani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edon Hasani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edon Hasani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edon Hasani 9 Ocak 1992 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edon Hasani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Edon Hasani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Edon Hasani'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edon Hasani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hasaniedon/

Edon Hasani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edon Hasani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edon Hasani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edon Hasani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında KF Vllaznia

1 Ağustos 2012 yılında Litex Lovech

15 Temmuz 2013 yılında Ceahlăul

29 Ocak 2014 yılında ACS Poli

29 Temmuz 2014 yılında FK Kukësi

29 Temmuz 2017 yılında KF Vllaznia

19 Aralık 2017 yılında Sepahan

23 Temmuz 2018 yılında KF Tirana

4 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2021 yılında FK Partizani B

4 Eylül 2021 yılında KS Kastrioti

Edon Hasani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edon Hasani şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Edon Hasani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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