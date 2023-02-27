Edon Sadriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edon Sadriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edon Sadriu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edon Sadriu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edon Sadriu 25 Mayıs 1997 tarihinde Slivovë şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edon Sadriu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olivin Agency yapmaktadır. Edon Sadriu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edon Sadriu'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edon Sadriu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edon Sadriu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edon Sadriu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edon Sadriu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2019 yılında KF Vitia

1 Temmuz 2019 yılında KF Ferizaj

4 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

1 Temmuz 2022 yılında KF Ferizaj

Edon Sadriu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edon Sadriu şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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