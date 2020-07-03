Elysee Sarayı, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in istifa ettiğini duyurdu. 2017 yılından beri Fransa Başbakanı olarak görev yapan Édouard Philippe kimdir? Neden istifa etti?

EDOUARD PHİLİPPE KİMDİR?

Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü ve Ulusal İdare Okulu mezunudur. İhale hukuku alanında uzmanlaştı ve 1997'de Danıştay'da kariyerine başladı. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nde eğitim görürken Michel Rocard'ı desteklemek için iki yıl boyunca Sosyalist Parti destekçisi olmuş[1] ancak daha sonra sağa yakınlaştı.

Le Havre belediye başkanı Antoine Rufenacht'ın ekibinde yer alarak 2001 yılında hukuki işlerden sorumlu belediye başkan yardımcısı oldu. 2002 yılında Seine-Maritime 8. seçim çevresinden milletvekili adayı olmuş ancak seçilemedi. Alain Juppé'nin önerisiyle Halk Hareketi için Birlik'e katıldı. Juppé'nin başkanlığı döneminde hizmetler genel müdürü oldu ve Juppé'nin istifa ettiği 2004 yılına dek bu görevde kaldı.

Bir süre avukatlık yapmış ayrıca 2004-2008 yıllarında Yukarı Normandiya bölgesel konseyi üyeliğine UMP'den seçilmiştir. 2008 yılında Seine-Maritime genel konseyi üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılında Rufenacht'ın belediye başkanlığından istifa etmesi üzerine yerine seçilmiştir.

2007 yılında Seine-Maritime 7. seçim çevresi milletvekili Jean-Yves Besselat'nın yedeği oldu. Besselat Mart 2012'de ölünce yerine geçti ve aynı yıl yapılan seçimlerde tekrar milletvekili seçildi.

Alain Juppé'ye yakınlığıyla bilinmektedir. UMP grubunun karşı oylarının aksine eşcinsel evliliği serbest bırakan kanuna çekimser oy kullandı.

15 Mayıs 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından başbakan olarak atandı.