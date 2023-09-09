Edremit 101. kurtuluş yılını törenlerle kutladı

Balıkesir'in Edremit ilçesi, Kuvayı milliye hareketinin başladığı kentlerden biri olarak tarihi bir günü coşkuyla andı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Edremit 101. kurtuluş yılını törenlerle kutladı

Balıkesir'in Edremit ilçesi, Kuvayı milliye hareketinin başladığı kentlerden biri olarak tarihi bir günü coşkuyla andı. Düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen törenlerle Edremit, milli birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterdi.

Törenler, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudular.

Edremit Belediye Başkan Vekil Nezahat Salon, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından, halk oyunları gösterisi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler tamamlandı.

Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen resmi geçit törenine ise askerler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, meslek odaları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri katıldı. Jandarma ve polis ekipleri de araçlarıyla resmi geçit törenine renk kattı.

Edremit'in bu tarihi gününde, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Vekili Nezahat Salon, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Vekili P. Albay Fikret Poyraz Sönmez, protokol mensupları, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş törenlere katıldı.

Edremit 101. kurtuluş yılını törenlerle kutladı

Edremit 101. kurtuluş yılını törenlerle kutladı

Edremit 101. kurtuluş yılını törenlerle kutladı

Edremit 101. kurtuluş yılını törenlerle kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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