Edremit Belediyesi yaya güvenliğine dikkat çekti

BALIKESİR'de, Edremit Belediyesi, 2019 yılının, "yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesine önemli bir katkıda bulundu. Geniş bir katılımla Yılmaz Akpınar Bulvarında "öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan ve Emniyet Müdürü Zafer Sönmez'in de destekleriyle "yerel yönetim" ve "merkezi idare" işbirliğinin güzel bir örneğini oluşturuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından desteklenen, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi doğrultusunda yapılan etkinlikte konuşan Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" dedi.

Etkinlikte okulların bulunduğu ve yaya trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde ellerinde "önce yaya', "hatalı sürücüye kırmızı düdük, güvenli okul güvenli gelecek', "trafik hayattır', "emniyet kemeri hayat kurtarır" yazılı dövizlerle toplanan belediye personeli, sürücülere "yaya öncelikli trafik" konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Trafik kuralları başta olmak üzere yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından ilan edilen Sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı ve Sayın Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın destekleri ile Edremit ilçemizde trafikte yaya önceliğine bir kez daha dikkat çekmek, sürücülerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bir araya geldik. Edremit Belediyesi ilçemizde özellikle okulların olduğu yerlere üç boyutlu yaya geçidi çalışmalarımız da devam ediyor. "Yaya Öncelikli Trafik Yılı'na Edremit Belediyesi olarak bizler de tam destek veriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın sosyal sorumluluk etkinliğini yıl sonu bir kez daha dikkat çekerek destekliyoruz ve bu vesileyle sürücülerimizi yeni yaya trafik kurallarına uymaya ve yayalara daha saygılı olmaya davet ediyoruz."

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Kaynak: DHA