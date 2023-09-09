Edremit Boks Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Kocaeli'nde 3-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen U22 Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yer alan Edremit Belediyesi Boks Takımı ekip halinde Türkiye şampiyonu oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Edremit Boks Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Kocaeli'nde 3-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen U22 Türkiye Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yer alan Edremit Belediyesi Boks Takımı ekip halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Boks Federasyonu 2023 faaliyet takvimi çerçevesinde U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kocaeli'nde düzenlendi. 48 ilden 217 erkek ve 102 kadın sporcunun katılımıyla kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalarda rakiplerini yenen Şeyma Düztaş, Yaren Düztaş ve Helin Çaça yarı finale yükseldi. Takım halinde finallerde mücadele veren Edremit Belediyesi sporcuları müsabakalar sonunda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Çeşitli branşlarda güzel başarılara imza atan Edremit Belediyesi Spor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Gerek kulüp adı altında gerekse de bireysel olarak spora ve sporcuya her türlü desteği sunarak, başarılarına katkı sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede lisanslı sporcu sayısının da artmasına vesile oldu. Elde edilen başarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, antrenörler başta olmak üzere kulüp sporcularını tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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