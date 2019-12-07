Edremit Çayı’nı birlikte temizlediler

Balıkesir'in Edremit Belediyesi "Birlikte Edremit Çayı'nı Temizliyoruz" sloganıyla Edremit Çayı'nda çöp toplama etkinliği düzenledi.

Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre temizliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Ülkü Yolu mevkii boyunca uzanan Edremit Çayı gönüllüler tarafından temizlendi. Gönüllüler, çay yatağında kirliliğe yol açan çöpleri siyah poşetlere toplayarak çevre temizliğine katkı sağladılar. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğinin asıl amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Tunçer sözlerine şu şekilde devam etti Geçen hafta Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Edremit içerisinden geçen Edremit çayının yıllardan beri temizlenmemiş olmasından kaynaklanan bir temizlik yapmıştık. Bu talep bize Edremit halkından gelmişti. Çayın etrafında yaşayan ve uzak olan bölgelerdeki insanlarımız Edremit çayının temizlenmesi konusunda bizden talepte bulundular. Edremit Belediyesi'nin sorumluluğu dışında olan bölgelerde temizlik yapabilmek için öncelikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve yıllar önce sel ve afet alanı ilan edilen deremizin temel sorumlusu olan Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışma yapmaya hazırız. Biz Edremit Belediyesi olarak yağmur sularının atıklarının ayrılması için görevimizi yerine getiriyoruz. Bugün de Edremit halkı ve Edremit Belediyesi temizlik ekipleri olarak dere üzerinde bize ait olan sorumluluk alanlarımızda temizlik yapacağız. Bu derenin Edremit'e ve Edremit halkının yaşantısına uygun bir hale getirilmesini yetkililerden özellikle istiyoruz" dedi.

Etkinliğe; Edremit Belediye Başkan Vekili Davut Çengel, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, STK'lar, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA