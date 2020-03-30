Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesi Devlet Hastanesi'nde görev yaparken bir süre önce emekliye ayrılan doktor hayatını kaybetti.

Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Kemal Tanju Başkan'ın tedavi gördüğü Balıkesir'de sabaha karşı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haber ilçede sağlık camiası içinde büyük üzüntüye neden oldu. Başkan'ın bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA