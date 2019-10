Edremit Kalesi’ndeki ışıklandırmalar tahrip edildi

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından yeniden reaksiyon çalışması yapılarak hizmete açılan Edremit Kalesi'ni (Kız Kalesi) aydınlatan ışıklandırmalar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak tahrip edildi.

Edremit Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlemeye alınan ve halk arasında Kız Kalesi olarak adlandırılan Edremit Kalesi'ndeki çalışmalar, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına maruz kaldı. Alkollü şahıslardan başta kimsenin uğramadığı ve atıl durumda olan kale, geçtiğimiz yıl Edremit Belediyesinin hazırladığı proje ile yeni görünümüne kavuşmuştu. Birçok çalışmanın yapılmasının akabinde kalenin silueti de ışıklandırılmıştı. Edremit Belediyesi tarafında vatandaşların hizmetine sunulan kalenin ışıklandırılması, kimliği belirsiz kişilerce kırılarak tahrip edildi.

Edremit Belediyesinin son zamanlarda hizmetlerinin saldırılara maruz kalması karşısında artık söyleyecek söz bulamadıklarını ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, olayın faillerini kınadı. Vatandaşlar için yapılan hizmetlerin kim ya da kimler tarafından yapıldığının bir öneminin olmadığını, asıl o hizmete sahip çıkmanın değerli olduğunu vurgulayan Başkan Say, "Büyük emekler verilerek ilimiz ve ilçemizin turizmi adına yapılan hizmetlere saldıranları kınıyorum. Son dönemlerde ilçemizdeki yatırımlara yapılan çirkin saldırılar bizleri üzmektedir. Her defasında vatandaşlarımızın bunlara sahip çıkması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Lütfen sizler için yapılan hizmetlere yönelik gerçekleştirilen bu tür çirkinliklere müsaade etmeyiniz" dedi.

