Edremit Kaymakamlığından önemli bir tarım projesi daha “Gelin Kardeş Olalım”

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında Edremit ilçesi tarafından hazırlanan proje, Balıkesir ili genelinde kabul edilen tek proje oldu.

Edremit'te alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın girişimleriyle hayata geçirilen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB Süs Bitkileri-Seracılık) projesinin 2020 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmakta.

Bu kapsamda Kaymakam Ali Sırmalı'nın talimatıyla, ilçemizdeki tarım potansiyelini geliştirmek, özellikle ilçemize uygun süs bitkileri ve kesme çiçek üretiminde alternatif üretim tekniklerinin öğrenilmesi, bilgi, teknoloji ve deneyim transferlerinin yapılması ve ortak projeler üretilmesi amacıyla Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında proje başvurusu hazırlanarak Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne sunuldu.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü 18 ilçeye 18 kardeş şehir eşleşmelerinin yapıldığı "Gelin Kardeş Olalım Projesi" teklif çağrısı kapsamında Edremit'in projesi Balıkesir İli genelinde kabul edilen tek proje oldu.

39 il ve 65 ilçenin başvuru sahibi olduğu teklif çağrısı kapsamında Edremit ilçemiz Antalya Kaş ilçesiyle eşleştirilmiştir.

Antalya Kaş ilçesi ile Edremit ilçesinin eşleştirildiği ve 3 yıl sürecek proje kapsamında ülkemizin 2023 Tarım Vizyonunu hedeflerine katkı sağlanması amaçlandı.

Bu kapsamda Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun katılımıyla düzenlenen Kardeşlik Protokolü imza törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak ve Proje Koordinatörü Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Coşar katıldı.

Protokol imza töreninde açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Ülkemizde özellikle tarımsal üretimde bir marka haline gelen Antalya, tarımda alternatif üretim teknikleri ve modern teknolojileri kullanarak büyük bir üretim ve pazarlama potansiyeline sahiptir. Antalya ilimizin özellikle tarımsal üretimde edindiği bilgi birikimi ve üretim teknolojisinin ülkemizin diğer illerine ve ilçelerine örnek olması amacıyla Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Gelin Kardeş Olalım Projesi" kapsamında Antalya Kaş ilçesi ile eşleştirilmekten mutluluk duymaktayız.

Antalya-Kaş ilçemizden edinebileceğimiz bilgi, tecrübe ve teknoloji transferinin özellikle ilçemize kazandırmayı planladığımız ve kuruluş aşamasında çok önemli bir yol kat ettiğimiz Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB Süs Bitkileri-Seracılık) projemize tecrübe ve büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

3 yıl sürecek projemiz kapsamında Kaş ilçemizde özellikle süs bitkileri, ve çiçekçilik üzerine bilgi ve teknoloji transferi yapılacaktır. Bu projemiz iki ilçenin karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortaklık projesidir. Proje kapsamında ilçeler arasında karşılıklı teknik ziyaretler, çiftçi ve sektör toplantıları ile ortak proje uygulamaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda projemizi hazırlayan Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve projemizi destekleyen Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA