BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, "Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına ait Cunda Uygulama Oteli'ndeki toplantıda konuşan Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, mercanların 200 milyon yıl öncesinden bu yana gelen canlılar olduğunu söyledi.

Mercanların ekolojik ve ekonomik anlamda iki ayrı önemi bulunduğunu belirten Türkmen, "Mercanlar 30 derece kuzey ve 30 derece güney enlemleri arasında bulunmaktadır yani Ekvator'a yakın sıcak bölgelerde yaşarlar. Dolayısıyla ülkemizde mercanların bulunması son derece nadirdir. Bu yüzden de Ayvalık'ta kızıl mercanların bulunduğu bir lokalitenin olması ve bu konuda farkındalığın oluşturulmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise oluşumu binlerce yıl süren mercanlar bir kaya parçası ya da bitki gibi görünmekteyse de aslına omurgasız bir hayvan olduğunu anlattı.

Kafaoğlu, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz deniz altının hazineleri mercan resiflerinin eski canlılığına kavuşturulması, deniz ekosistemi açısından önemli olmasının yanı sıra iç ve dış turizmi canlandırarak bilinçli dalış turizminin gerçekleştirilebilmesine de katkı sağlayacaktır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, deniz altı habitatının ölmesine, doğal iklimsel değişikliklerin yanı sıra balıkçıların ağları ve tur gemilerinin bilinçsiz çapa atım faaliyetlerinin de sebep olduğunu ortaya koymuştur. Yalnız çapa atımı değil, çekimi sırasında da çapalar mercan ekosistemine zarar verdiğini ortaya koymuştur. Atılan balık ağlar da kolonilerin ters dönmesine ve bu yüzden de mercanların ölmelerine sebep olmaktadır."

Toplantıda, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan, AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği Başkanı Atilla Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, MHP İlçe Başkanı Ali Atalay, Cumhur İttifakı'nın Ayvalık Belediye Başkan adayı Nazmi Başaran, akademisyenler ve çevreci sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.



Kaynak: AA