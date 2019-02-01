Edremit Körfezi'nde denizin rengi değişti

BALIKESİR (AA) - Edremit Körfezi'nde yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden yağışların ardından dere ve çaylardan gelen çamurlu sular denizin rengini değiştirdi.

Kazdağları ile Madra Dağı'ndaki dere ve çaylardan taşınan çamurlu sular, körfezde denizin renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

Dalgalar çamurlu sularla temiz suların yer değiştirmesine yol açtı. Denizin yüzeyi kahverengi, mavi ve yeşil renklere büründü.

Esnaf Durmuş Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Derenin ağzı Ören'de denizle buluşuyor. Yağmur yağdığında dağlardan gelen çamurlu su, denizin rengini bu şekilde kahverengi yapıyor. Dün bölgemizde çok şiddetli yağmur vardı. Bugün çıkan güneşle beraber güzel görüntüler ortaya çıktı." dedi.

Kaynak: AA