Edremit Kurban Bayramı için hazır

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı çevre şartlarında, dini yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmeleri için 4 kurban satış, 16 kurban kesim noktası belirlendi.

Edremit İlçesinde Kurban Bayramı'na günler kala kurban satışı ve kesimi için yerler hazırlandı. Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı illerden getirilen kurbanlık hayvanlar için toplum sağlığı gözetilerek denetimli şekilde satışa sunulması sağlanırken, çevre koşullarına dikkat edilmeden başlatılan kesim işlemlerine ise izin verilmeyecek. Buna karşın uygun kesim yapmayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı ifade edilirken; ilgili ekiplerin herhangi bir sorun yaşanmaması adına bayram boyunca çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı. Parklarda ve yol kenarlarında kesim yapılmaması yönünde uyarıda bulunan Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; kesim sonrası belediye ekipleri ile irtibata geçilmesini ve atıkların görevlendirilen araçlara teslim edilmesi gerektiğini de hatırlattı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmesi için ekiplerimiz çalışıyor. Hazırladığımız kesim ve satış yerleri sayesinde çevre temizliğini sağlayarak uygunsuz kurban kesimlerini de azaltmış olacağız. Denetimli bir şekilde çalışmalarımıza devam ederek halkımızın huzurlu bir bayram geçirmesini sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen kurban kesim yerleri: Tuzcumurat Mahallesi trafo yanı, Cumhuriyet Mahallesi Pazartesi pazarı ve eski cezaevi yanı, Hamidiye Mahallesi Ethem Demir Sitesi yanı ve Fethiye Hanım Cami yanı, Gazicelal Mahallesi 75. Yıl Ortaokulu yanı, İbrahimce Mahallesi Güneş Caddesi, Hekimzade Mahallesi Üçler Dede Türbesi beraberinde Değirmenönü Caddesi ve Eski Bayramyeri Caddesi, Tuzcumurat Mahallesi Huzurevi yanı, Akçay Mahallesi Olive City yanı, Atatürk Mahallesi Toki konutları, Edremit Belediyesi Zeytinli Mezbahası olarak belirlendi.

Kurban satış noktaları ise; Edremit Yüksekokul yanı güreş alanı çevresi, Zeytinli Mahallesi eski okul bahçesi, Akçay Mahallesi Olive City yanı, Altınoluk Taner Kışlalı Stadyum yanı olarak belirlendi.

Kaynak: İHA