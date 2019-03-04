Edremit Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK Türkiye finalistlerini ödüllendirdi

Balıkesir'in Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç, TÜBİTAK Bursa Bölge Finali'nde birinci olarak Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazanan Edremit'in 2 lisesinden 4 öğrenciyle, okul müdürleriyle ve danışman öğretmenlerle bir araya geldi.

Yarışmaya 4 dalda projeleriyle katılan Edremitli öğrenciler, iki projeleri ile birincilik alarak Edremit'in ve Balıkesir'in iftihar kaynağı oldular.

Kimya alanında bölge birincisi olan Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi öğrencisi Zehra Eylül Sinler ve Fernur Sözen MTAL öğrencisi Beyza Bayram, Okul Müdürü Hikmet Haşlak ve Danışman Öğretmen Semra Çelik Yenigün; Türk Dili ve Edebiyatı alanında bölge birincisi olan Fernur Sözen MTAL öğrencileri Kaan Zeyrek ile Batuhan Uğur, Okul Müdürü Ayhan Çelik ve Danışman Öğretmen Yasemin Olpak'ı makamında kabul eden Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç, danışman öğretmenlere plaket takdim etti, öğrencileri altın vererek ödüllendirdi.

Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç: "Düşünen, sorumluluk alan, çevresinde gördüğü ve duyduğu problemlere duyarlı, kurgulayan ve üreten nesillerin nitelik kazanması için TÜBİTAK projelerini ilçe olarak çok önemsiyoruz. Bu anlamda yarışmalara daha iyi hazırlanabilmek adına öğretmen ve öğrencilerimize yönelik alanında uzman olan isimleri ilçemize davet ederek bilgilendirme seminerleri düzenledik. Öğrencilerimizin TÜBİTAK Projesi çalışmalarında bizzat yer almalarını sağladık, her çalışmalarında onları destekledik. 2019 yılı TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında ilimizde başarılı bulunan 27 projenin 4'ü ilçemize aitti. 7 ilden 100 proje ile katılımının gerçekleştiği Bursa Bölge Finalinde birincilik kazanarak Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazanan 12 projenin 6'sı Balıkesir'e ait. Bu 6 birinciliğin 2'sini elde ederek ilimizin başarısına da büyük katkı sağlayan öğrencilerimiz ve bu güzel tabloda büyük emek sarf eden danışman öğretmenlerimiz bizleri oldukça mutlu etti. Öğrencilerimizin TÜBİTAK sahasında gösterdiği üstün başarılarından çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı görüyoruz. Öğrencilerimizin yeni fikirlerle, yeni yöntemlerle başarılı projelere imza atarak ilçemizdeki ödüllere yenilerini eklemelerinden dolayı onlarla gurur duyuyoruz. 08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin orada da Balıkesir'imizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor; okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi, öğrencilerimizi kutluyor; birincilik alarak Türkiye Finali'ne katılacak olan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Türkiye Finali için Ankara'da yarışacak okullarımıza maddî ve manevî her türlü desteği sağlayacağımızı da ayrıca belirtmek isterim." dedi.

Kaynak: İHA