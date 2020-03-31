Edremit “Seyahat İzin Kurulu” görevine başladı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüs (Kovid19) vakalarının önlenmesi amacıyla ilçede Balıkesir Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde "Seyahat izin Kurulu" oluşturularak, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda hayata geçirilen Edremit Seyahat İzin Kurulu'nun görev ve yetkileri hakkında bilgiler paylaşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu, vb. gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izalasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olmaktadır.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığını ve kamu düzenini korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak; iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar için illerde vali ilçelerde kaymakam koordinesinde Seyahat İzin Kurulu'nun oluşturulması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda 28.03.2020 günü ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda Seyahat İzin Kurulumuzu oluşturularak aynı gün saat 17:00 itibariyle görevine başlatmış bulunmaktayız.

Öncelikle tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın şehirlerarası yolculuk yapması bu kurulun izniyle gerçekleştirilebilecektir. Kurulumuzca seyahat süresini de içerecek "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecektir" dedi.

Seyahatlerle ilgili bilgiler paylaşan Kaymakam Sırmalı; "Herhangi bir zorunlu hal gerekçesiyle (cenaze, sağlık, tedavi, iş ve görev yeri, v.b.) toplu taşıma vasıtalarıyla ile şehir dışına seyahat etmesi gereken vatandaşlarımız, Kaymakamlığımızın uhdesinde Edremit Otogarı'nda oluşturulan "Seyahat İzin Kurulu" na başvurmak suretiyle şart ve koşullarının uygun görülmesi halinde hekim kontrolünden de geçirilerek seyahat edebileceklerdir" dedi.

Kaynak: İHA