Edremit Ticaret Odası Başkanı kaza yaptığı otomobilde sıkıştı

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası (ETO) Başkanı Coşkun Salon, odaya kayıtlı hizmet aracıyla Zeytinli Organize Sanayi yakınlarında aynı istikamette park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan Başkan Coşkun Salon, itfaiyenin yarım saatlik çalışması ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinden Akçay Mahallesi'ne Edremit Ticaret Odası'na ait 10 KK 003 plakalı hizmet aracıyla giden Coşkun Salon, kaza yaptı.

Salon idaresindeki 10 KK 003 plakalı Edremit Ticaret Odası'na kayıtlı resmi plakalı minibüs, park halindeki Z.S. yönetimindeki 10 Z 5376 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün şoför mahallinde sıkışan Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğinin yarım saatlik çalışması ile araç içinden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Salon, Edremit'teki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Salon'un yapılan ilk muayenesinde bacağında kırık olduğu ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA