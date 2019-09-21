Edremit ve Burhaniye’de "Dünya Temizlik Günü" etkinliği

BALIKESİR (AA)- Balıkesir’in Edremit ve Burhaniye ilçesinde, “Dünya Temizlik Günü” dolayısıyla çevre gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı. Etkinlikte yaklaşık 1,5 ton atık toplandı.

Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlar, çuvallar dolusu atık topladı.

Edremit’in Güre ve Burhaniye'nin Ören Mahalleleri sahil kesiminde Adramyttieon Antik Kenti Kültür Turizm Doğa Derneği, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (BUBYO), Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi ve Güre Turizm Tanıtım Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen temizlikte yaklaşık bin 500 kilo atık toplandı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe aralarında Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de bulunduğu 325 kişi katıldı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye olarak çevre temizliğini önemsediklerini ifade ederek, temizlik ve sağlık konusunda küresel atık problemlerine dikkat çekti.

Deveciler, temizlik bilinciyle çevreye ve doğaya karşı görev üstlenilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA