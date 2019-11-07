Edremitli öğrenci karikatür dalında birinci oldu

Ensar Vakfı bünyesindeki "Değerler Eğitimi Merkezi" tarafından Türkiye geneli düzenlenen yarışmada, Edremit Altınoluk Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Karin Akıncı, karikatür dalında Türkiye birincisi oldu.

Ensar Vakfı Edremit Şube Başkanı Mustafa Süs, "Bizleri ayakta tutacak omurgamız değerlerimizdir. Değerlerinden yoksun bir neslin ayakta kalması mümkün değildir. Bu nedenle zengin batılı ülkelere bakın, paraları varsa da huzurları yok. Kendi özgürlükleri için çocuk bile yapmayan batılılar var. Çocuk yapanların durumları ise daha da içler acısı. Tatile giderken çocuğunu kreşe veriyorlar. Çocuklarını kendilerine ayak bağı olarak görüyorlar. Bizim milletimizde bu tür değersiz olaylara rastlayamazsınız. Ensar Vakfı Genel Merkezimiz de geçmişimizle bağımızın kopmaması için, bizleri ayakta tutan değerlerimizi diri tutabilmemiz için bu tür yarışmalarla değerlerimizi gündemde tutmaya devam ediyor. Bizler de Ensar Vakfı Edremit Şubesi olarak bu tür yarışmalara katılmaları için öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Yarışmaya katılan ve Türkiye geneli 1. olan ve 7 bin lira gibi ciddi bir ödül alan öğrencimizi tebrik ediyoruz." dedi.

Daha önce 2017 yılında, Edremit Anadolu Lisesi öğrencisi Alevşah Hazal Kızılkaya isimli öğrencide "Cesaret" konulu "Hikaye" yarışmasında Türkiye 1.si olmuştu. Edremit'in 2017 yılından sonra, 2019 yılında da karikatür dalında aldığı birincilik ödülünün okullarda gururunun yaşadığı açıklandı.

Kaynak: İHA