Edremitli öğrenciler şiire ve türküye doydu

Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu (VANSET), Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri çerçevesinde şiir ve müzik dinletisi gerçekleşti.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerini Van'da sürdüren Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu (VANSET), Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile şiir ve müzik dinletisi gerçekleşti. Programa şairler; Müştehir Karakaya, Prof. Dr. Zeki Taştan, Doç. Dr. Nurullah Ulutaş, Doç. Dr. Melih Erzen, Ercan Ulutaş Neyzen Aziz Saydut ve Ozan Hüsamettin Ergül'ün yaptığı program ney ziyafeti ile başladı. Salondaki dinleyiciler şairlerin okudukları birbirinden güzel şiirler ile duygulanırken, ozan Hüsamettin Ergül'ün okuduğu türkülerle coştu.

Program ile ilgili açıklama yapan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, "Hayat sadece eğitim ve öğretimden ibaret değil. Bir toplumda olmazsa olmaz konuların başında kültür ve sanat gelmektedir. İyi bir şiir sever olarak bugün şairlerimiz tabiri caizse beni mest etti. Özellikle ozanımız Hüsamettin Ergül'ün okuduğu türkülere doymak mümkün değil. Bu vesile ile bu programı tertip eden Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkan Yardımcısı Ercan Ulutaş'a ve okul Müdürü Şevket Meydan hocamıza çok teşekkür ederim" dedi.

Program ile ilgili açıklama yapan Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Onursal Başkanı Prof. Dr Zeki Taştan ise, "Bugün Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelmekten sizlerle birlikte olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı görüyorum. Özellikle okulun her katında ayrı bir güzellik görmenin hayreti içindeyim. Edebî sokaklardan tutun da olimpiyat sokaklarını kadar her bölümü ayrı düzenlenen okulumuzda öğrencilerin ve öğretmenlerin sanata olan ilgisi üst düzeyde. Bu vesile ile aynı zamanda benim başarılı bir öğrencim olan okul Müdürü Şevket Meydan ve tüm öğretmenlerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Bu tarz ortamlar zaten bizim arzu ettiğimiz ortamlardır" dedi.

Program günün anlam ve önemine binaen sanatçılara verilen plaketler ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA