Edremit'te anaokulu öğrencileri karla tanıştı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit'teki bir kreşin öğrencileri, Kazdağları'ndan kamyonetle getirilen ve okul bahçesine dökülen karla tanıştırıldı.

Hayatlarında ilk kez kar gördüğünü ifade eden öğrenciler, kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

Kreşin müdürü İsmail Akçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye kar yağmadığı için Kazdağları'ndan kar getirttiklerini söyledi.

Çocukları kardan adam ve kartopu ile tanıştırmak istediklerini belirten Akçe, "Okulun bahçesine kamyonetteki kar boşaltıldı. Çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Çocuklar da biz de mutlu olduk." dedi.

Akçe, her yıl aynı etkinliği gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA