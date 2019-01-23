Edremit'te "Hayvanlar Alemi" resim sergisi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde ressam İnayet Çeltikçi'nin akrilik boya ve kara kalem eserlerinden oluşan "Hayvanlar Alemi" adlı sergi izlenime sunuldu.

Sokak hayvanlarına dikkati çekmek ve aileler ile çocuklarını hayvan beslemeye, sahiplenmeye özendirmelerine ön ayak olmaları amacıyla hazırlanan sergi, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde açıldı.

Serginin açılış kurdelesini Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, ressam Çeltikçi ve fotoğraf sanatçısı Haşmet Demirbil birlikte kesti.

Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Saka, "Edremit son yıllarda daha çok kültürel faaliyetlerle anılmaya başlandı. Yaptığımız çalışma ve çabalarla sanatsal ve kültürel anlamı Edremit'te ağırlıklı kılarak bu tür sergilerin açılmasında ön ayak olduk, destek olduk. Arkadaşlarımız bu anlamda ciddi çalışmalar içine girdiler. Sanatçılarımız da buna karşılık Edremit'in değişik köşelerinde eserlerini sergilemeye başladılar." dedi.

Ressam Çeltikçi ise resimlerinde fark yaratmaya çalıştığını anlattı.

Ayrıca sokak hayvanlarına dikkati çekmeye çalıştığını dile getiren Çeltikçi, "Mümkün olduğu kadar ailelerin çocuklarını hayvan beslemeye, sahiplenmeye ön ayak olmalarını istiyoruz. Hayvan figürlerinin yer aldığı resimlerin olduğu bir sergi olsun istedim. Ayrıca bu sergiden elde edilen geliriyle de kursiyer öğrencime burs vereceğim." diye konuştu.

Serginin 27 Ocak'a kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA