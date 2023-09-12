Edremit’te imar sorunu çözüldü sokaklar doğal gaza kavuşuyor

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Eminpaşa Mahallesi'ndeki imar sorunlarının çözülmesi ile birlikte mahallede birçok sokak doğal gaza kavuşuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Edremit’te imar sorunu çözüldü sokaklar doğal gaza kavuşuyor

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Eminpaşa Mahallesi'ndeki imar sorunlarının çözülmesi ile birlikte mahallede birçok sokak doğal gaza kavuşuyor.

İmar sorunu nedeniyle Eminpaşa Mahallesi'nin bir kısmına yapılamayan doğalgaz hattı çalışması, Belediye Başkanı İsmail Say'ın yoğun girişimleriyle başlatıldı. Eminpaşa Mahallesi'nde daha önceden gelen imar sıkıntıları nedeniyle mahallenin bazı bölgelerinde doğal gaz bulunmuyordu. Başkan Say'ın, bu problemle ilgili gerekli çalışmaları yaparak 300 hanenin önündeki imar sorununu ortadan kaldırılması ile yıllardır kangren olan sorun da çözüme kavuşturulmuş oldu. İmar sorunlarının giderilerek yeni yolların açılması ile birlikte doğal gaz şirketi tarafından çalışmalara start verildi.

Eminpaşa Mahallesi DSİ 1 ve DSİ 2. Sokak ile Mehmet Bey Caddesi'nde başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Say, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra muhtar Mesut Irmak ile birlikte mahalleyi dolaşan Belediye Başkanı İsmail Say, mahalle sakinleri ile sohbet ederek, mahallede gördüğü eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Büyük bir sorunlarının ortadan kalkmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür ederek, "Yıllardır bu sorunumuz bir türlü çözüme kavuşturulamıyordu. Sağ olsun belediye başkanımız imarın uygulanması için yeni yollarımızı açması ile birlikte programa alınan ve doğal gaz çalışmaları başlayan sokaklarımızla artık biz de rahat bir nefes alacağız. Derdimiz ile dertlenen ve bizi büyük bir sıkıntıdan kurtaran başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Edremit’te imar sorunu çözüldü sokaklar doğal gaza kavuşuyor

Edremit’te imar sorunu çözüldü sokaklar doğal gaza kavuşuyor

Edremit’te imar sorunu çözüldü sokaklar doğal gaza kavuşuyor

Edremit’te imar sorunu çözüldü sokaklar doğal gaza kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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