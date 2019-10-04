Edremit’te kedi ve kuşların evleri oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilk kez düzenlenen "4 Ekim Hayvanları Hayvanları Koruma Günü'nde ilçenin çeşitli noktarına kedi ve kuşlar için yapılan evler bırakıldı.

Edremit Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Komisyonu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe; Edremit Belediye Başkan Vekili Ahmet Elman, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Herdan ve Metin Tunçer, Edremit Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Nezahat Salon, Oya Arslan, Edremit Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, öğrenciler, 1966 Edremit Spor Kulübü Başkanı Hasan Peker, siyasi parti ve oda başkanları ile Edremit Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Özel günde Edremit Belediyesi, Edremit Faruk Serpil Parkı'na 9 kediyi içinde barındırabilen 6 adet kedi evi bıraktı. Bazı okulun öğrenci ve öğretmenleride belediyenin faaliyetine eşlik ederek el emeğiyle hazırladıkları çeşitli renklerde mama kapları, mamamatik, kuş evi gibi araçları parkın farklı noktalarına bıraktı.

Oldukça samimi ve sevgi dolu anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, parkta yaşamını sürdüren sokak hayvanlarını besleyerek onlara ilgi göstermeyi de ihmal etmedi. Parktaki etkinliğin ardından, Edremit Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma Başkanı Nezahat Salon, Oya Arslan Edremit Belediye Meclis üyeleri, Edremit Beldeleri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ve çok sayıda gönüllü sokak hayvanları besleme alanına gitti. Dernek, gönüllüler ve Edremit Belediyesi katkılarıyla alınan kilolarca mama, köpek besleme alanında yaşamını sürdüren köpeklere dağıtıldı. Etkinliğin sonunda Edremit Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Başkanı Nezahat Salon, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün, 88 yıldır hayvan hakları ve refahı için uluslararası bir eylem günü olarak takvimlerde yerini aldığını ifade etti.

Salon, "Hayvanlara tanınan haklar, hayvanların da tıpkı insanlar gibi doğanın bir parçası olmalarının sonucudur. Dünyada yaşamını sürdürebilmesi için, ekolojik dengenin korunması, sürdürülebilir yaşamın devamlılığı için de bu gereklidir. Hayvan hakları, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Onlar da insanlar kadar yaşam haklarına ve var olma haklarına sahiptirler "dedi. Gelecek kuşakların hayvan sevgisi kazanmasında, ekolojik yıkımın sakıncaları konusunda bilinçlenmesinde her bireyin sorumluluğu olduğunu belirten Salon sözlerine şu şekilde devam etti: " Yoğun olarak hayvan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemdeyiz. Hayvanlara yönelik şiddet, toplumsal şiddetle birlikte artmaktadır. Oysa hayvanlarda tıpkı insanlar gibi duyu ve hareket kabiliyetine sahip canlılardır. Ülkemizde hayvan haklarını düzenleyen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, acil olarak yapılacak yasal düzenlemelerle kabahatler kanunundan çıkarılarak, ceza kanunu kapsamına alınmalıdır. Hayvanlara karşı işlenen suçlar bir kabahat değil, suçtur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA