Edremit'te koronavirüs önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı
BALIKESİR (AA) - Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklar kaldırıldı.Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankların koronavirüs tedbirleri kapsamında...
BALIKESİR (AA) - Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklar kaldırıldı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankların koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İnsandan insana yakın temasla geçebilen koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığı için Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bankları kaldırdık. Çalışmalar kent genelinde devam edecek."
Kaynak: AA
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