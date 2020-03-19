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Edremit'te koronavirüs önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı

BALIKESİR (AA) - Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklar kaldırıldı.Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankların koronavirüs tedbirleri kapsamında...

Edremit'te koronavirüs önlemleri kapsamında meydandaki banklar kaldırıldı

BALIKESİR (AA) - Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklar kaldırıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankların koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsandan insana yakın temasla geçebilen koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığı için Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bankları kaldırdık. Çalışmalar kent genelinde devam edecek."

Kaynak: AA




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